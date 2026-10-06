В Мытищах возбудили дело факту ДТП, в котором погиб подросток

По факту ДТП в городском округе Мытищи расследуется уголовное дело, возбужденное по ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Пострадавший ребенок от полученных травм скончался в медицинском учреждении. Мытищинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Оно произошло в понедельник, 5 октября, примерно в 14:00 у одного из домов, расположенных на улице Коминтерна в городе Мытищи. 60-летний водитель автомобиля марки «Фольксваген» совершил наезд на 13-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на электросамокате.