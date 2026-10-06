В Серпухове откроется выставка фоторабот Надежды Седовой

В среду, 7 октября, в Серпуховском историко-художественном музее, в пространстве кафе «Музеум» галереи «Каретный сарай» откроется фотовыставка «Линии и формы пространства», которая станет частью большого цикла «Линии и формы». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Там представят работы российского фотографа и визуального художника Надежды Седовой. Гости смогут рассмотреть три направления творчества: цветную пейзажную фотографию, репортажную фотографию и черно-белую фотографию. Седова окончила факультет графических искусств Московского государственного университета печати имени Ивана Федорова, а также Международную академию документальной и арт-фотографии «Фотографика». В своих работах она обращается к темам природы, человека и пространства и не только. Узнать другие подробности можно на сайте.

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