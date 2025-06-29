США по запросу Венгрии частично отменили санкции против РФ

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто проинформировал, что США отменили санкции против России, которые препятствовали реализации строительства АЭС «Пакш-2», сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал М1.

По информации издания, строительство АЭС по проекту Росатома планировалось на территории Венгрии. Финансирование осуществлялось через Газпромбанк. Петер Сийярто напомнил, что в ноябре 2024 года администрация американского президента Джо Байдена ввела санкции против финансовой организации.

Венгерский министр отметил, что страна намерена поддерживать дружеские отношения с США. Он рад, что новый президент Дональд Трамп понимает настрой Венгрии. Нынешняя администрация отменила решение о санкциях, которые машали развитию важного проекта.

«Правительство США сняло санкции с инвестиций в атомную электростанцию "Пакш"», — отметил Сийярто, заявление которого транслировалось на телеканале М1.

Отметим, что в рамках переговоров РФ и Украины российские дипломаты представляли мирный план урегулирования вооруженного конфликта. Одним из пунктов является требование отмены санкций. В США после президентских выборов также стали звучать заявления, что Белый дом допускает постепенную отмену санкций.

Ранее сообщалось, что французский политик раскритиковал заявление Макрона о принятии нового пакета санкций против РФ.