Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на странице в соцсети Х прокомментировал решение президента Эммануэля Макрона о введении нового пакета санкций против РФ, сообщило РИА Новости.

Политик высказал мнение, что санкции не приносят того вреда российской экономики, как предполагали лидеры Запада.

«Надо сказать, что первые 17 (пакетов санкций. — Прим. ред.) были выдающимся успехом!» — отметил Флориан Филиппо.

По мнению спикера, санкции никак не помогают в урегулировании конфликта мирным способом. Параллельно они негативно влияют на французскую экономику. Политик считает, что экономика страны стала работать намного хуже, чем было ранее. Кроме того, санкции провоцируют рост цен на энергоносители. По информации Le Figaro, госдолг Франции достиг 114% от ВВП. Данный показатель признан аналитиками рекордным.

Ранее сообщалось, что украинский президент Зеленский ввел бессрочные санкции против «Движения первых» и «Артека».