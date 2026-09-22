Ссора, алкоголь и выдуманное преступление: как жительница Одоева оказалась на скамье подсудимых

Жительница рабочего поселка Одоев предстала перед судом по обвинению в заведомо ложном доносе. Информацию об этом предоставила Объединенная пресс-служба судов и УСД Тульской области, сообщила «ТУЛАСМИ».

Согласно материалам дела, события разворачивались в октябре 2025 года. Женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с местным жителем. После конфликта она попросила двух знакомых подтвердить вымышленные обстоятельства якобы совершенного в отношении нее преступления. Те согласились.

Зная об уголовной ответственности за ложный донос, женщина все же пришла в отделение полиции. Там она подала заявление о том, что мужчина якобы незаконно проник в ее жилище и открыто похитил принадлежащее ей имущество. В качестве доказательства она сослалась на свидетелей, которые якобы видели произошедшее.

В ходе судебного разбирательства подсудимая признала вину частично и раскаялась. Изучив материалы, суд не обнаружил подтверждений тому, что женщина самостоятельно и искусственно создала доказательства обвинения. В итоге ее действия переквалифицировали — с ложного доноса с искусственным созданием доказательств на заведомо ложный донос.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 150 часов обязательных работ. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

Ранее сообщалось, что в российском регионе жителей подключили к «ловле» людей с подозрительным акцентом.