Появились неприятные подробности из жизни покойного сына Синди Кроуфорд

В 2019 году Пресли арестовали по подозрению в вождении в нетрезвом виде. По словам источника, близкого к семье, арест серьезно обеспокоил родителей Пресли, но сам он возложил вину на них.

«Вы с мамой постоянно пьете, смешиваете крепкий алкоголь прямо на кухне — чего вы после этого ожидаете?» — рассказал знакомый семьи супермодели.

Он утверждает, что в тот период 19-летний Пресли чувствовал себя крайне подавленным. Также у молодого человека не особо задалась модельная карьере, в отличие от его сестры Кайи. Собеседник объяснил, что поступок с вождением в нетрезвом виде, вероятно, был способом привлечь к себе внимание.

Напомним, Пресли скончался 20 сентября в реабилитационном центре в Южной Калифорнии. Предположительная причина смерти — передозировка наркотическими веществами.

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