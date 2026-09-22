Появились неприятные подробности из жизни покойного сына Синди Кроуфорд

RadarOnline: 27-летний Пресли Гербер винил родителей в аресте в 2019 году

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

27-летний Пресли Гербер, сын супермодели Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнда Гербера, долгие годы боролся с зависимостью и проблемами психического здоровья, пишет RadarOnline.

В 2019 году Пресли арестовали по подозрению в вождении в нетрезвом виде. По словам источника, близкого к семье, арест серьезно обеспокоил родителей Пресли, но сам он возложил вину на них.

«Вы с мамой постоянно пьете, смешиваете крепкий алкоголь прямо на кухне — чего вы после этого ожидаете?» — рассказал знакомый семьи супермодели.

Он утверждает, что в тот период 19-летний Пресли чувствовал себя крайне подавленным. Также у молодого человека не особо задалась модельная карьере, в отличие от его сестры Кайи. Собеседник объяснил, что поступок с вождением в нетрезвом виде, вероятно, был способом привлечь к себе внимание.

Напомним, Пресли скончался 20 сентября в реабилитационном центре в Южной Калифорнии. Предположительная причина смерти — передозировка наркотическими веществами.

Ранее актриса Анджелина Джоли призналась, что никогда не рыдала при детях, несмотря на эмоции.

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