Плюс 4% с октября: депутат Говырин рассказал о повышении пенсий военным и силовикам

С 1 октября 2026 года пенсии бывших военнослужащих, а также сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН, противопожарной службы и других силовых ведомств вырастут на 4%. Об этом в беседе с RT сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Как пояснил парламентарий, повышение затронет широкий круг получателей — всех, кто вышел на пенсию по линии силовых структур. Речь идет о военных пенсионерах, бывших сотрудниках органов внутренних дел, войск национальной гвардии, федеральной службы исполнения наказаний, противопожарной службы и других ведомств, где предусмотрены соответствующие выплаты.

«Перерасчет затронет пенсии за выслугу лет, по инвалидности и по потере кормильца, рассчитанные из денежного довольствия. Сейчас индексация предусмотрена параметрами федерального бюджета, окончательный коэффициент должно закрепить постановление правительства», — рассказал парламентарий.

Говырин добавил, что после утверждения решения пенсионные подразделения ведомств изменят суммы автоматически. Это значит, что получателям не придется обращаться с заявлениями или собирать дополнительные документы — перерасчет произведут без их участия.

«Заявление подавать не потребуется. Размер прибавки зависит от должности, звания, выслуги и надбавок», — уточнил Говырин.

Помимо этого, Говырин обратил внимание на еще одну категорию получателей. Тем, кто получает страховую пенсию, октябрьская выплата тоже будет увеличена — при условии, что основания для перерасчета появились у них в сентябре. Проще говоря, если в последний месяц лета у человека возникли обстоятельства, дающие право на повышение страховой пенсии, то уже в октябре он получит сумму больше.

«Достигшим 80 лет удвоят фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Аналогичный автоматический перерасчет действует при установлении I группы инвалидности, при этом одно основание учитывается один раз. Доплату за нетрудоспособного иждивенца оформляют по заявлению с подтверждающими сведениями», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что средняя пенсия в России выросла до ₽25 469.