«Забудь, что я существую»: Самбурская ответила Гогунскому на его высказывания о ней

Super: Самбурская резко ответила Гогунскому на высказывания о ней в интервью

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

39-летняя звезда «Универа» Настасья Самбурская резко ответила коллеге по сериалу, 48-летнему актеру Виталию Гогунскому на его высказывания о ней в интервью Лауре Джугелии, пишет Super. Артистка заявила, что не хочет продолжать обсуждение их отношений и попросила Гогунского больше не упоминать ее.

В недавнем интервью Виталий заявил, что Самбурская заблокировала его в соцсетях и посвятила ему песню «Прости, Виталя, прости». Гогунский отметил, что после ее критики количество прослушиваний его проекта VIGO увеличилось в шесть раз. По словам актера, он даже готов отправить Настасье цветы или перечислить ей часть дохода, полученного благодаря росту внимания к проекту.

Самбурская с иронией ответила Виталию. Она отказалась от его предложения, указав, что 80 тысяч прослушиваний приносят примерно пару тысяч рублей, а значит, сумма, которую он мог бы ей перевести, составит около 1 тысячи рублей.

Также артистка опровергла слова Гогунского о блокировке в соцсетях и заявила, что не посвящала ему песню — ее написала поэтесса Юлия Соломонова, и к актеру она не имеет отношения.

«Ты здесь вообще ни при чем. Так что просто забудь про меня, что я существую», — заявила Самбурская.

Гогунский и Самбурская участвовали в съемках сериала «Универ. Новая общага», который выходил на телеканале ТНТ с 10 октября 2011 года по 1 октября 2018 года. Актриса рассказывала, что общих сцен с Виталием у них было мало. По ее словам, работать с ним было сложно, так как он, говорила Настасья, много командовал, давал непрошеные советы и пытался заменить режиссера.

Ранее Виталий Гогунский рассказал о новой возлюбленной.

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