Экс-мэр Белгорода Полежаев погиб в зоне СВО на купянском направлении — информацию подтвердил его адвокат

В зоне специальной военной операции погиб Константин Полежаев. О трагедии RT рассказал его адвокат Сергей Анохин. В разное время он занимал должности вице-губернатора Белгородской области и мэра Белгорода. Осенью 2024 года политик принял решение отправиться в зону СВО, где, по сведениям защитника, служил в штурмовом отряде.

По словам защитника, трагедия произошла на купянском направлении. Причиной гибели стало попадание ракеты. Роковым оказался осколок — смерть наступила моментально, на месте.

Анохин также опроверг информацию, которая ранее разошлась по социальным сетям. Публикации о том, что по Полежаеву ударил беспилотник, а сам он скончался в больнице от полученного ранения, адвокат назвал ошибочными.

По данным издания еще в 2024 году Полежаев выслушал приговор — пять лет колонии строгого режима. Поводом стало дело о взятках, причем в особо крупном размере. Вину экс-мэр признал.

Ранее сообщалось, что житель Волоколамского округа посмертно награжден Орденом Мужества.