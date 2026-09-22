Красногорск готовится к запуску масштабного проекта — на территории округа появится научно-производственный центр. Занимаемая им площадь достигнет 30 тыс. кв. м, сообщил REGIONS.

Замысел предполагает организацию замкнутого цикла. Сначала здесь будут разрабатывать и испытывать инновационные технологии, а затем — выпускать готовое оборудование.

Среди ключевых направлений работы центра — вентиляционные системы, медицинская техника, промышленное оборудование, а также решения для городской инфраструктуры. Благодаря такому охвату продукция найдет применение в самых разных отраслях: от здравоохранения до благоустройства.

Объем инвестиций в проект уже достиг ₽1,2 млрд. К 2027 году на площадке рассчитывают трудоустроить более 1 тыс. человек — речь идет об инженерах, конструкторах и научных сотрудниках. Подобный шаг позволит не только усилить экономическую базу округа, но и подстегнуть рост высокотехнологичных компетенций среди местных кадров.

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