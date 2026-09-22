Подгузники вместо штрафа: как жители Химок боролись с неправильной парковкой соседа

В Химках, в жилом комплексе «Маяк», разгорелась история вокруг борьбы с неправильно припаркованными машинами. Местные жители выбрали нестандартный метод воздействия на нарушителя: вместо вызова эвакуатора или штрафа автомобиль забросали грязными детскими подгузниками, сообщил REGIONS.

Снимок пострадавшей машины быстро разошелся по местным пабликам и спровоцировал активную дискуссию. Часть комментаторов возмутилась поведением владельца авто, другие — способом, которым горожане решили восстановить справедливость.

«Закончилось в ЖК „Маяк“ дружелюбие и доброе соседство?! А можно вызвать ДПС с эвакуатором, если машина неправильно припаркована?» — поинтересовалась местная жительница Елена.

За разъяснением ситуации REGIONS обратился к подмосковному юристу Андрею Мелентьеву.

«Действия лиц в ЖК „Маяк“, решивших бороться с неправильной парковкой путем размещения на автомобиле грязных детских подгузников, с юридической точки зрения не являются законным методом решения проблемы и могут повлечь за собой ответственность», — отметил Андрей Мелентьев.

По словам специалиста, если подгузники не нанесли машине повреждений, привлечь «мстителей» за порчу имущества вряд ли получится. Однако за подобные действия может грозить ответственность за мелкое хулиганство. Санкция предусматривает штраф от ₽500 до ₽1 тыс. либо административный арест на срок до 15 суток.

Водителю тоже может грозить наказание — все зависит от того, где именно и как была оставлена машина. За парковку на тротуаре в Химках установлен штраф ₽1 тыс., а автомобиль могут увезти на спецстоянку. Если транспортное средство мешает проезду других машин или проходу пешеходов, штраф возрастает до ₽2 тыс. За стоянку на газоне или среди зеленых насаждений в Подмосковье водителю грозит штраф от ₽1 тыс. до ₽5 тыс.

Юрист рекомендует не устраивать самостоятельные разборки с нарушителями, а сообщать о неправильной парковке в ГИБДД или через «Добродел».

Ранее сообщалось, что лось в период гона разгромил парковку в ЖК «Измайловский лес» в Балашихе.