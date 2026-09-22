ФАС: Тарифы на электричество вырастут для бизнеса, но не для граждан

Федеральная антимонопольная служба подготовила проект приказа, согласно которому в тарифы на электроэнергию будут включены расходы на безопасность и восстановление электросетей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Пересмотр не затронет население. Для граждан тарифы установят с учетом всех ограничений предельных индексов. Расходы вырастут только для остальных категорий потребителей.

В ФАС объясняют решение возросшими неподконтрольными тратами генерирующих и электросетевых компаний. Они вынуждены обеспечивать безопасность персонала в условиях воздушных угроз, а также восстанавливать мощности и инфраструктуру после поражения. В новых тарифах учтут и суммы, потраченные на восстановление объектов электросетевого хозяйства после повреждений с 2022 года.

Решение о необходимости дополнить тарифы будут принимать федеральные и региональные власти в зависимости от нужд компаний. Главы регионов могут оказать меры поддержки сетевым организациям, в том числе предоставить субсидии из средств регионального бюджета.

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