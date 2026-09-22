«Нельзя этого допускать»: в Госдуме высказались против энергетического перемирия с Украиной

Инициатива об энергетическом перемирии между Россией и Украиной может дать ВСУ время на передышку и перегруппировку. Такую оценку в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Депутат призвал не допустить подобного сценария и сравнил идею с предыдущими Минскими соглашениями.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обсудил с американским лидером Дональдом Трампом возможность моратория на удары по энергетической инфраструктуре России и Украины. По словам французского лидера, поддержка и защита украинской энергосистемы остаются приоритетом, а продвижения по инициативе он рассчитывает добиться в ходе Генассамблеи ООН. При этом конкретные условия возможного перемирия пока не раскрыты.

Журавлев подчеркнул, что подобная пауза в первую очередь выгодна украинской армии. Он указал, что перемирие может дать ВСУ возможность восстановить силы и получить новые поставки вооружений.

«Нельзя в данном случае этого допускать. Любой перерыв в боевых действиях крайне необходим сейчас только ВСУ», — заявил депутат.

Журавлев также связал активизацию разговоров о перемирии с тем, что Украина испытывает серьезные трудности в конфликте. На этом фоне западные страны остро заинтересованы в паузе, которая позволила бы Киеву укрепить свои позиции. Особую настороженность у депутата вызывает возможность повторения сценария Минских соглашений. Он напомнил, что прежние договоренности использовались для передышки украинской армии, ее перегруппировки и получения новых партий оружия.

«Коллективный Запад прекрасно понимает, что дело идет к краху всего задуманного ими проекта «Украина» — он погряз в коррупции и стремительно проигрывает в конфликте, для которого, собственно, и был выращен. Поэтому и активизировались отовсюду все эти призывы к перемирию, которые попахивают Минском-3», — заявил Журавлев.

По словам парламентария, именно риск подобного развития событий не позволяет ему поддержать инициативу. Он выступил против временного прекращения ударов и заявил, что Россия должна добиваться капитуляции Украины.

Депутат Алексей Чепа оценил шансы на прорыв в переговорах Трампа и Зеленского на полях Генассамблеи ООН: надежда есть, но новые американские санкции против России и ее торговых партнеров осложняют дипломатический фон.