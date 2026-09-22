Ученые из Черноголовки создали первый аудиокаталог вокализации дальневосточного лесного кота

Ученые из Института проблем экологии и эволюции РАН, МГУ и немецкого Института им. Лейбница впервые описали звуки дальневосточного лесного кота — редчайшего подвида бенгальской кошки. Исследование провели на базе «Черноголовка» в Подмосковье, где наблюдали за самкой и пятью ее детенышами. До этого вокализация этих животных не была описана вовсе, сообщил REGIONS со ссылкой на ИПЭЭ РАН.

Задача — создать справочный аудиокаталог для пассивного акустического мониторинга: автономные записывающие устройства работают в дикой природе без человека, а потом по характерным звукам определяют, какие именно животные их издают. Это особенно важно для японских островных популяций, где осталось не более сотни особей каждая.

Биоакустический анализ выявил ключевую особенность: ритмичные «трещащие» призывы, которыми самка подзывает котят, принципиально отличаются от звуков домашних кошек. Именно по этим сигналам можно надежно отличать диких лесных котов от бродячих домашних на аудиозаписях. А вот мяуканье котят-дальневосточников почти неотличимо от обычного кошачьего — для мониторинга оно не подходит.

Неожиданной находкой стало структурное сходство материнских призывных звуков дальневосточного кота с сигналами самок африканских гепардов.

Ранее сообщалось, что в Черноголовке начнут полевые испытания биоконсерванта силоса.