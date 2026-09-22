Новый подход к терапии Альцгеймера: управление иммунитетом мозга показало результат на мышах

Ученые восстановили иммунные клетки мозга при Альцгеймере у мышей

Здоровье

Фото: [Медиасток.рф]

Ученые нашли способ восстановить работу иммунных клеток мозга и снизить чрезмерную активность нейронов при болезни Альцгеймера. Результаты исследования, проведенного на мышах, опубликованы в журнале Science Advances.

При этом заболевании страдает микроглия — иммунные клетки мозга, которые реагируют на повреждения и поддерживают нормальное состояние нервной ткани. Одновременно нейроны становятся чрезмерно активными, что считается признаком нарушения работы мозга. Специалисты выяснили, что на эти процессы влияют иммунные белки PD-1 и PD-L1. Чтобы проверить их роль, исследователи заблокировали PD-L1 с помощью специального антитела.

Препарат вводили непосредственно в мозг мышей с моделью болезни Альцгеймера. После этого микроглия начала активнее реагировать на поврежденные участки, а аномально высокая активность нейронов снизилась. Это свидетельствует о частичном восстановлении нарушенных функций мозга. Однако авторы не проверяли, замедляет ли такой подход развитие самой болезни и ухудшение памяти.

По мнению ученых, управление иммунными процессами в мозге может стать новым направлением терапии болезни Альцгеймера. Дальнейшие исследования покажут, применим ли метод к людям и насколько он безопасен.

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