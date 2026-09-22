Подмосковный самбист стал серебряным призером на Кубке мира

Подмосковный спортсмен Савелий Солдатенков (весовая категория свыше 98 кг, Королев, СШОР по единоборствам Московской области) стал серебряным призером на Кубке мира по самбо, который прошел с 19 по 20 сентября в Душанбе (Таджикистан). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Он провел две схватки, в финальной - не смог выступить из-за травмы. В результате самбист завершил турнир с серебряной наградой. В общем медальном зачете российская сборная заняла первое место, завоевав 45 медалей. На втором оказалась команда Узбекистана (23 медали), третьем – сборная Белоруссии (12 медалей).

Участниками состязаний стали более 230 спортсменов из 14 стран, их провели в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.