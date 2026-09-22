Производитель ягод из Щелковского округа арендовал без проведения торгов свыше 118 га земли
Фермер из Щелковского округа получил в аренду без торгов более 118 га земли
Фото: [REGIONS/Елена Шаяхметова]
Подмосковное крестьянско-фермерское хозяйство получило в аренду без проведения торгов земельный участок площадью 118,6 га. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
Так, землю передали хозяйству «Ягодная долина» в Щелковском округе. Предприятие — один из лидеров ягодной отрасли страны. По итогам 2025 года валовый сбор составил почти 54 тонны.
В апреле 2026 года хозяйство заключило договор с Министерством имущественных отношений Подмосковья на покупку участка площадью 28,6 га более чем за ₽450 тыс.
Развитие сельского хозяйства соответствует задачам нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил выставку «День поля Московской области» в Дмитрове.