Одежда сама надевается на человека? Новый робот-костюм справляется с этим за 10 секунд

Переодеться без помощи рук теперь звучит не только как шутка из мультфильма, пишет Daily Mail. Ученые из Стэнфордского университета и Корейского института передовых технологий создали мягкую роботизированную одежду, которая может сама надеваться на человека примерно за 10 секунд.

Система получила название SWAG — Self-Wearing Adaptive Garment («Самонадевающаяся адаптивная одежда»). Внутри ткани спрятаны надувные «лозы», которые при подаче воздуха постепенно разворачиваются и продвигают одежду вверх по телу. Принцип вдохновлен плющом: мягкий механизм словно карабкается по форме человека, при этом выворачивая ткань и снижая трение о кожу.

Главное отличие от прежних роботизированных систем — человеку не нужно стоять абсолютно неподвижно. Костюм может подстраиваться под тело даже при движении и не требует сложного алгоритма управления.

Ведущий автор Ким Нам Кен рассказал, что идея пришла ему во время дождя, когда он ехал на велосипеде и подумал, как удобно было бы, если бы плащ надевался сам.

Разработка пока выглядит экспериментальной, но ученые видят у нее практическое будущее. Такая одежда может помочь пожилым людям и людям с инвалидностью, а также пригодиться пожарным, медикам, работникам чистых помещений и всем, кому нужно быстро надеть защитный костюм.