К саммиту БРИКС, который состоится в 2025 году в Бразилии, подготовят символическую «купюру БРИКС» с изображением на ней тотемных животных, сообщил ТАСС.

На саммите в Казани была представлена купюра, дизайн которой создал генеральный директор компании «АРМ-регистр» Евгений Федоров. Он поделился подробностями того, как будет выглядеть символическая купюра в 2025 году.

«У нас есть разработка сделать 200 (номинал купюры БРИКС - прим. ТАСС). <...> Мы разрабатываем эту линейку, она будет называться «Тотемные животные», — рассказал Федоров.

На купюру нанесут тех животных, которые ассоциируются с каждой страной-участницей. Например, символ медведя означает могущество России. На новой банкноте появятся и другие животные, в частности, коза и лев. Будут учтены также архетипы тех стран, которые только станут участниками организации.

В нынешнем году на купюру нанесли символы, которые делают каждую страну узнаваемой. Символично, что на банкноту нанесли Кремль. При создании применялись те же технологии, что и для настоящих купюр. Однако «купюра БРИКС» является исключительно сувенирной.

Саммит в нынешнем году проходил в Казани. На мероприятие прибыли не только лидеры, чьи страны являются участниками, но и представитель НАТО. Некоторые западные политики признали, что введенные санкции не принесли желаемого результата. Россия по-прежнему остается великим государством, имеющих влиятельных партнеров.

Ранее сообщалось, что глава Евросовета после саммита БРИКС предложил ЕС перестать давать советы другим странам.