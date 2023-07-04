Стали известны новые критерии оценки деятельности губернаторов в 2023 году

Российское правительство дополнило список критериев оценивания эффективности работы губернаторов, сообщает novostivolgograda.ru . Проверка деятельности региональных руководителей по новым правилам стартует уже в 2023 году. Всего добавлено три новых показателя, которые ориентированы на улучшение работы общеобразовательных учреждений.

Первое, на что будет обращать внимание правительство, - как обеспечена охрана зданий общеобразовательных школ и дошкольных учреждений. Особое внимание уделено вопросу, оборудованы ли здания для передвижения детей с ограниченными возможностями. Также правительство будет разбираться, появляются ли в регионах новые рабочие места в общеобразовательных учреждениях.

Главные критерии, по которым оценивают работу губернаторов в РФ, - это общая продолжительность и уровень жизни в регионе.