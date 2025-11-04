«Сталинский ангел», жженный сахар вместо бренди, обувь с мусорника: какие секреты раскрыли россиянам в «Ночь искусств»

В рамках всероссийской акции «Ночь искусств» для россиян провели экскурсию по закулисью Театра Драмы Кузбасса, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, экскурсовод рассказала необычные факты из жизни актеров. Например, во время спектакля артисты не употребляют спиртные напитки. Для максимально реалистичных сцен используют различные способы. Так, каркаде заменяет красное вино, зеленый чай — шампанское, а черный — виски. Однако иногда приходится находить новые способы. Например, чай имеет свойство пениться.

«Было такое принятое решение: бренди делали из жженого сахара. Он имеет такой очень жженый цвет и вот та самая тягучесть получилась, как у бренди», — сообщили посетителям театра.

Экскурсовод рассказала, что к выбору костюмов также относятся очень ответственно. Например, в одной из постановок кузбасского театра актриса играла бездомную. Обувь для героини нашли на помойке. Реквизиты распределены для каждого спектакля. Они размещены в зависимости от постановки на отдельных полках. После спектакля некоторые реквизиты сразу стирают.

Экскурсовод также поделилась интересными фактами о появлении театра.

«Здание это выполнено в архитектурном стиле, который не так давно стал считаться искусством. Этот стиль называется "Сталинский ангел"», — сказала экскурсовод.

Экскурсовод отметила, что работа над каждым спектаклем начинается одинаково: актеры собираются, чтобы обсудить историю каждого героя, их взаимоотношения, сюжетную линию.

Ранее сообщалось, что музеи Подмосковья присоединились к всероссийской акции «Ночь искусств».