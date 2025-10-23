Музеи Подмосковья присоединились к всероссийской акции «Ночь искусств»

Музеи Подмосковья примут участие во всероссийской акции «Ночь искусств», которая будет проходить в учреждениях страны 3 ноября. О программе рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В 2025 году акцию приурочили ко Дню народного единства. Ее девиз — «В единстве культур — сила народа». Посетителей культурных учреждений ждут концерты, творческие мастер-классы, лекции, викторины, игры, экскурсии.

К примеру, в «Мелихово» в Чехове выступит пианистка из Китая Цзыцин Цзэн, которая исполнит произведения Бетховена. В Музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину проведут парфюмерный мастер-класс и театрализованную экскурсию.

В «Мураново» в Пушкино гостей ждут усадебный квест и сумеречная экскурсия. В музее-заповеднике А. С. Пушкина в Одинцово состоятся концерт скрипичной музыки и занятие для детей на тему сказок.

Подробная информация о программе мероприятий доступна на официальных сайтах областных музеев.

