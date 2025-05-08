Сталкера звезды сериала «Друзья» задержали за попытку вооруженного проникновения в ее дом

По информации канала, на протяжении двух лет мужчина присылал актрисе голосовые сообщения и письма, которые можно посчитать странными. В сообщениях неизвестный уверял актрису, что она непременно станет его невестой.

По данным канала, в понедельник, 5 мая, мужчина попытался пробраться в дом актрисы. Позже у него было обнаружено оружие. Охрана не позволила мужчине проникнуть в здание. Его задержали и доставили в полицию.

По информации канала, мужчине предъявлены обвинения в вандализме и преследовании. Срок наказания может достигнуть до трех лет ограничения свободы. В Сеть попало одно из сообщений, которая получала актриса от странного адресата. Задержанный писал, что ему помогает бог в подготовке ко встрече с невестой Дженнифер. Также он приставил, предположительно, свою фамилию к фамилии звезды сериала «Друзья». Сообщение датируется 7 октября 2024 года.

Ранее сообщалось, что пожилой водитель протаранил ворота элитного поместья Дженнифер Энистон.