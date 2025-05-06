Водитель протаранил ворота элитного поместья Дженнифер Энистон

В Лос-Анджелесе водитель, находясь за рулем авто, совершил столкновение с воротами особняка, принадлежащего Дженнифер Энистон. Инцидент произошел в Бел-Эйр, Калифорния, примерно в 12:20 по местному времени, пишет издание People.

Пожилой мужчина, которому около 70 лет, въехал на территорию частной собственности Дженнифер Энистон, когда она находилась в доме.

Сотрудники службы безопасности, осуществляющие охрану территории элитного поместья актрисы, стали свидетелями происшествия. Они незамедлительно приблизились к автомобилю после столкновения и извлекли водителя из машины.

Охранники вызвали полицию и удерживали нарушителя под наблюдением до прибытия правоохранительных органов. Прибывшие на место происшествия полицейские произвели арест виновника аварии.

По словам представителя полиции Лос-Анджелеса, офицера Джеффа Ли, они отреагировали на сообщение о возможном взломе, в результате которого автомобиль протаранил ворота резиденции.

Сообщается, что Дженнифер Энистон не контактировала с данным мужчиной. Согласно информации из источников в правоохранительных органах, владелица дома не пострадала.

Официальные лица подтвердили, что подозреваемый не проник в дом. Он понесет ответственность за нанесенный ущерб. Полиция рассматривает различные версии произошедшего, не исключая случайность.

По предварительным данным, мужчина ранее привлекался к ответственности за незначительные нарушения закона. На данный момент нет оснований полагать, что целью его действий было преследование Дженнифер Энистон. Однако свидетели утверждают, что столкновение не выглядит как случайность, учитывая состояние подъездной дороги к поместью.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Энистон заметили на свидании со звездой «Игры престолов» Паскалем.