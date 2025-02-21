Стало известно, что православным нельзя делать в родительские дни

В 2025 году родительские дни выпадают на 22 февраля, 15, 22 и 29 марта, 29 апреля, 9 мая, 7 июня и 1 ноября, сообщил properm.ru. В эти дни у православных принято соблюдать определенные правила.

По данным издания, главное правило — отказаться в поминальные дни от застолий. Категорически запрещено употребление спиртных напитков. Ужин должен быть скромным. Рекомендовано сосредоточиться на почитании усопшего. Лучше заранее выполнить необходимые домашние дела, чтобы в поминальный день ничем не заниматься.

По информации издания, в поминальные дни не принято отказывать людям, просящим милостыню. Желательно избегать любых конфликтных ситуаций. Православным разрешено посещать кладбища и при необходимости проводить уборку могил. Верующие также приносят в храм продукты питания, которые раздают потом нищим. Первые службы проходят в храмах накануне вечером. Перед богослужениями нужно подавать записки с именами усопших. Согласно церковным традициям, оставлять еду на могилках запрещено.

Ранее эзотерик Алиева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как правильно отпраздновать родительскую субботу.