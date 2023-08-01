Стало известно, как будет проходить военная подготовка в нижегородских школах

В областном министерстве образования рассказали, что в школах в Нижегородской области не будет отдельного предмета «начальная военная подготовка», сообщает newsnn.ru . Все, что необходимо изучить в рамках данной дисциплины, детям расскажут на уроках ОБЖ.

Урок будет разбит на несколько модулей. В первой части школьникам расскажут необходимую информацию в рамках общего курса по основам обеспечения жизнедеятельности, а во второй – исключительно то, что рекомендуют в Федеральной рабочей программой в рамках ведения нового предмета НВП (начальная военная подготовка). На сайте издания опубликовали темы, которые будут изучать школьники с 1 сентября.

Общеобразовательные организации вправе самостоятельно выбирать, каким образом педагоги введут детей в курс дела. По желанию могут проводить военные сборы. Новый предмет в рамках уроков по ОБЖ будет проходить для учащихся школ Нижнего Новгорода с 1 сентября. Задача – научить детей оказывать медицинскую помощь и обращаться с оружием, адаптироваться в любых условиях и не паниковать в экстренных ситуациях.