Стало известно, какие желания загадывают военнослужащие РФ Деду Морозу

Во Владивостоке в госпитале Тихоокеанского флота был установлен ящик, куда пациентам предложили класть записки с просьбой к Деду Морозу. Военнослужащие России просят сказочного волшебника исполнить мечту своих детей и внуков, пока сами они находятся в больнице, сообщает vostokmedia.com .

Один военнослужащий попросил поздравить его внучку, а другой - передать сыну коньки. Моряки хотели бы, что их близкие посетили Губернаторскую елку, которая проходит в цирке, и посмотрели спектакли на Приморской сцене Мариинского театра. Многие желания уже выполнены. Не останутся нереализованными и те просьбы, которые были оставлены.

Не забыли в госпитале и о самих военных СВО. Для них провели праздничный концерт с участием Деда Мороза. Мероприятие, как и исполнение желаний, стало реальностью благодаря губернатору Приморского края и министерству культуры.

В новогоднюю ночь принято загадывать желания. Не всем известно, что 28 декабря - особенный день, когда при правильной формулировке можно загадать желание, которое обязательно исполнится.