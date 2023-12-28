Повысят зарплату: как правильно загадать желание в день святого Трифона 28 декабря

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала, как правильно провести этот день, и что в эту дату делать категорически запрещено. По ее словам, 28 декабря верующие идут в храмы, чтобы попросить святого Трифона защитить их от любых опасностей, а также помолиться за все тех, кто сейчас в море.

«В Трифонов день можно начинать любое обучение – все сложится удачно, и полученные знания пойдут на пользу. Если в этот день искренне, от души помочь нуждающимся, то весь следующий год вам будет сопутствовать удача, а гора проблем постепенно исчезнет», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Те, кто встанет с рассветом, будут иметь уникальный шанс загадать желание на утреннюю зорьку, которое непременно сбудется, уверена ясновидящая.

«В Трифонов день можно рассылать резюме и проводить собеседования — они пройдут удачно. Также день подходит для разговора с начальством о повышении зарплаты», — добавила Мишина.

Экстрасенс отметила, что на Трифона нельзя ссориться, грубить и особенно ругать погоду, иначе можно заболеть.

«В этот день наши предки не ходили в гости и никого не принимали у себя, потому что считалось, что в дом может проникнуть нечистая сила. Громко хохотать тоже не стоит, не то придется плакать. Лучше всего провести день святого Трифона дома в кругу семьи, уделив наконец своим домашним время, которого зачастую так не хватает», — заключила собеседница издания.

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