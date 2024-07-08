Стало известно, каким знакам зодиака предстоит обратиться к врачу 9 июля

Вторник, 9 июля, станет днем, когда всем знакам зодиака придется обращать внимание на любые мелочи, чтобы день прошел позитивно. Так, эксперты рекомендуют Близнецам и Стрельцам записаться на прием к доктору, чтобы пройти общий профилактический осмотр или хотя бы найти немного времени среди дня для полноценного отдыха. Не менее интересен прогноз для остальных знаков, сообщает transsibinfo.com .

Каждому знаку зодиака придется за чем-то следить. Так, Ракам и Рыбам стоит быть бдительными, чтобы не потерять ценные вещи. А вот Девам и Водолеем астрологи советуют следить за своим эмоциональным состоянием. Как только будет понятно, что настроение портится, важно его сразу поднимать любыми способами. В противном случае не избежать громких скандалов.

Тельцов и Стрельцов ожидают перемены. Овны и Весы могут быть рассеянными. Все планы на день лучше записать в блокнот. Тельцам и Скорпионам рекомендовано проверить свои финансовые растраты, оценить рациональность распределения бюджета, в первую очередь в части мелких расходов.

Львам предстоит пересмотреть свое ближайшее окружение. Возможно, пора начать проводить время с кем-то более близко, а с кем-то дистанционировать общение. Стрельцам 9 июля рекомендовано наладить контакт с коллегами.

«Каждому знаку зодиака во вторник, 9 июля, следует быть внимательным и осторожным в своих действиях и решениях. Пусть этот день принесет вам только положительные эмоции и удачу!» — пишет transsibinfo.com.

Ранее астропсихолог Татьяна Ивановская рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», как выбрать грамотного сотрудника, зная его знак зодиака.