Стало известно, какой кандидат в президенты США имеет больше преимуществ на данный момент

Политолог-американист Малек Дудаков высказал мнение, что на данный момент кандидат в президенты США Дональд Трамп имеет небольшое преимущество перед своим оппонентом Камалой Харрис, сообщила «Лента.ру».

У Трампа сейчас имеется небольшое преимущество перед Харрис в трех округах США, которые считаются ключевыми. Эксперт перечислил несколько причин, которые позволяют Трампу лидировать. Во-первых, в США сложилась критическая ситуация на фоне масштабного урагана.

Во-вторых, образовался политический кризис. Он спровоцирован в первую очередь эскалацией на Ближнем Востоке. Электорат Демпартии разделился на две части в вопросе поддержки сторон конфликта. В комплексе это негативно отражается на развитии американских военных баз.

«В-третьих, это недавно прошедшие успешные дебаты для кандидата Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса», — сказал эксперт.

Американист отметил, что на данный момент у Дональда Трампа чуть больше половины шансов на победу. Участники политических ставок в США пока также ставят больше на Трампа. Если бы выборы президента в США прошли завтра, то отрыв между кандидатами был бы незначительным, но победу одержал Дональд Трамп.

Ранее политолог Светов объяснил корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», стоит ли серьезно воспринимать слова Маска о тюремном заключении в случае победы на выборах Харрис.