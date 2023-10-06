Стало известно, кто сообщал о минировании зданий по всем городам России в 2021 году

6 октября Советский районный суд рассмотрит дело о лжеминировании. В содеянном подозревают несовершеннолетнего жителя Омска, который в 2021 году уведомлял о минировании различных зданий по всей территории России, сообщает gorod55.ru .

16-летний подросток сообщал о минировании больниц и школ, различных общественных заведений. Каждый раз сотрудники выезжали на место, где предположительно была заложена бомба. Людей эвакуировали и проводили проверку территорий зданий. Ни разу опасных взрывных устройств обнаружено не было. Когда удалось найти человека, который сообщал о минировании, было заведено уголовное дело.

В момент задержания подросток пытался уничтожить свои гаджеты, чтобы избавиться от вещественных доказательств. Выяснилось, что в самый первый раз он «заминировал» собственную школу. Когда понял, что никто не вычислил его, решил продолжать свое увлечение.

У юноши были плохие отношения с одноклассниками, поэтому иногда он подписывал угрозы о минировании фамилиями детей, с которыми учился в одном классе. Таким способом, как признался сам школьник, он мстил за нанесенные обиды.

Подростка удалось вычислить спустя несколько месяцев после того, как совершил первый звонок. За это время омич сообщил о минировании более 800 зданий.

Проблема сообщений о минировании зданий - актуальная для всех регионов РФ. Периодически поступают уведомления, которые оказываются ложными. Тем не менее каждый раз сотрудники выезжают на место, проверяют объекты, эвакуируют людей. В административных объектах приостанавливают работу.