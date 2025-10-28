Стало известно, могут ли жители Жуковского рассчитывать на премию за сведения о пьяных водителях

В 13 российских регионах ввели схему поощрения граждан за информацию о нетрезвых водителях на дорогах. В отделе полиции Жуковского корреспонденту REGIONS рассказали , получали ли сотрудники от руководства подобные распоряжения.

Сумма вознаграждений варьируется от 2,5 до 20 тыс. руб., сообщил ТАСС. Способы взаимодействия между населением и сотрудниками автоинспекции зависят от региона. Так, в Волгоградской области функционирует специальный чат-бот. Заявитель может рассчитывать на вознаграждение в размере 15 тыс. руб.

По информации агентства, в Бурятии жителям предлагают обращаться в полицию, а затем в течение 90 дней прийти с паспортом в республиканский минтранс и написать заявление. Размер вознаграждения — 5 тыс. руб. Отмечено, что сотрудники проверяют поступившую информацию.

Распоряжений о приеме сообщений от граждан о нетрезвых водителях сотрудникам отдела полиции Жуковского на данный момент не поступало. Об этом в отделе полиции рассказали корреспонденту REGIONS.

