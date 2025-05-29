Стало известно о кадровых ротациях в правлении ВТБ

В финансовой организации отметили, что кандидата на данную должность избирал наблюдательный совет. Было решено назначить председателем правления ВТБ экс-главу «Почта-банка» Александра Пахомова. О решении уведомят Банк России. Кадровое решение вступит в законную силу после получения одобрительного решения юридического лица.

По информации издания, Пахомов будет заниматься развитием розничного бизнеса ВТБ, которым руководит первый заместитель президента — председателя правления банка Ольга Скоробогатова. Она уверена, что Пахомов сможет правильно применить большой опыт аналогичной работы. По словам Скоробогатовой, банк намерен акцентировать внимание на внедрении современных продуктов, развитии партнерских проектов и улучшении сферы цифровых сервисов.

По данным издания, новый наблюдательный совет ВТБ был утвержден в сентябре 2023 года. В свою очередь Пахомов занимал различные должности, в том числе и руководящие. Он курировал розничный бизнес, поэтому подобная работа не будет для него новой. Специалист сотрудничал с различными финансовыми организациями в разный период их развития.

Ранее ВТБ предупредил о новом виде мошенничества в России.