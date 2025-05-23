ВТБ предупредил о новом виде мошенничества в России

ВТБ предупредил о новой уловке мошенников, нацеленной на обман граждан России. Злоумышленники, выдавая себя за представителей банков или государственных структур, обманным путем вынуждают людей передавать им свои банковские карты под предлогом их «проверки».

Мошенники связываются с гражданами, представляясь работниками банковских учреждений или сотрудниками правоохранительных органов. Под ложными предлогами, такими как несанкционированные транзакции, оформленный кредит или угроза безопасности счета, они заставляют жертв раскрывать PIN-код карты и передавать ее курьеру, действующему в сговоре с преступниками.

Лжецы убеждают, что это необходимо для подтверждения подлинности карты, усиления защиты или отмены ее привязки к счету. PIN-код выманивают по телефону, предлагают набрать на клавиатуре телефона или ввести на фишинговом сайте.

Затем, используя полученный PIN-код, мошенники снимают деньги жертвы через банкоматы. Саму карту используют для незаконного обналичивания средств, полученных от других обманутых людей. Жертва не только теряет свои сбережения, но и невольно становится «дропом» — посредником в преступной схеме.

В случае компрометации банковской карты необходимо немедленно заблокировать ее, обратившись в контакт-центр банка или через онлайн-банк.

В 2024 году выявлено свыше 148 тыс. дропперов, что в 5,5 раза превышает показатель 2023 года. ВТБ заблокировал более 1,5 млрд руб., украденных у клиентов за год. Более 380 млн руб. были возвращены пострадавшим со счетов дропов за последние два года.

Ранее сообщалось, что появилась новая схема мошенничества с отключением горячей воды.