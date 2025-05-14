Стало известно о закрытии проекта самолета «Байкал»

По данным издания, информация о возможном закрытии проекта появилась еще в феврале. Проект реализовывал Уральский завод гражданской авиации.

«У нас велась работа по разработке малого самолета „Байкал“, она на сегодняшний день зашла в тупик, то есть самолета „Байкал“ у нас не ожидается», — рассказал Трутнев.

Юрий Трутнев уточнил, что в настоящее время компания уделит особое внимание ремоторизации самолетов Ан-2. Он с сожалением отметил, что в производстве малой авиации образовался дефицит.

Источники издания предположили, что проект был закрыт из-за конструктивных проблем самолета. Предполагается, что специалистам понадобилось бы около пяти лет, чтобы устранить имеющиеся проблемы. Ремоторизированный Ан-2 — временная замена в рамках программы поставок, рассчитанных до 2030 года. На их производство понадобится 1,8 млрд руб. Для устранения неполадок «Байкала» потребуется финансовая помощь, которая минимум в пять раз превысит эту сумму.

Ранее сообщалось, что компания «Самолет Плюс» сменила название.