Компания «Самолет Плюс» сменила название

АО «Самолет Плюс» переименовали в АО «Плюс», соответствующее решение было принято на общем собрании акционеров. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении уточнили, что изменения вскоре зарегистрируют в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

«Переименование — это не просто смена названия, а шаг к прозрачной структуре, которую легко считать и понять, в том числе в контексте подготовки к IPO. Мы хотим, чтобы рынок четко видел, кто мы, как устроены и куда движемся», — подчеркнул генеральный директор группы «Плюс» Александр Попов.

В управление группы «Плюс» находятся десятки сервисов и платформ, включая крупнейшую в России CRM-систему на рынке недвижимости «Топнлаб», платформу по продаже новостроек «Домбук», сервис по обустройству жилья «Рерумс» и не только. К их названиям также планируют прибавить элемент «Плюс», при этом сеть офисов по франшизе будет работать под брендом «Самолет Плюс».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.