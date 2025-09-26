Стало известно, почему 26 сентября важно встретиться со старыми друзьями

В пятницу, 26 сентября 2025 года, в календаре соседствуют два непохожих, но значимых повода, сообщил sovainfo.ru. Один из них посвящен теплу человеческих отношений, а второй — вопросам осознанного подхода к здоровью и планированию жизни.

По данным издания, первый из них — День встречи со старыми друзьями. Как отмечают календарные ресурсы, история не сохранила имени инициатора этой неофициальной, но душевной даты. Ее ключевая идея, по сложившейся традиции, заключается в том, чтобы вспомнить дорогих сердцу людей и, отложив текущие дела, найти возможность для долгожданной встречи с ними.

По информации издания, в этот же день на международном уровне отмечается Всемирный день контрацепции. Согласно исторической справке, дату начали отмечать с 2007 года по решению коалиции из нескольких медицинских организаций, которые специализируются на репродуктивном здоровье и поддержке семьи. Главной задачей события, по замыслу учредителей, является напоминание о том, что материнство должно быть осознанным и желанным шагом.

