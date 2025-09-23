Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня 27 сентября: история праздника, приметы и обычаи

Праздник Воздвижения Креста Господня — один из 12 важнейших праздников православной Церкви, посвященный воспоминанию обретения Креста, на котором был распят Иисус Христос. Он отмечается 27 сентября. Его история восходит к IV веку и связана с событиями, произошедшими в Иерусалиме. Подробнее о приметах и обычаях дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История

Согласно преданию, равноапостольная царица Елена, мать императора Константина Великого, отправилась в Иерусалим с целью отыскать реликвии, связанные с земной жизнью Иисуса Христа, в том числе и Животворящий Крест. После долгих поисков Крест был обнаружен, однако возник вопрос, какой из трех найденных крестов является именно тем, на котором был распят Спаситель.

Разрешить сомнения помогло чудо: когда к умирающей женщине приложили один из крестов, она исцелилась. Таким образом, подлинность Животворящего Креста была установлена. Для того чтобы все верующие могли увидеть святыню, патриарх Иерусалимский Макарий воздвиг (поднял) Крест над народом. Отсюда и происходит название праздника — Воздвижение.

Со временем к воспоминанию об обретении Креста добавилось воспоминание о возвращении Креста из Персии, где он находился в плену. Император Ираклий, одержав победу, с почетом вернул святыню в Иерусалим и лично внес ее в храм Воскресения Христова (Гроб Господень).

Приметы и обычаи

В народе Воздвижение связывают с окончанием летних работ и началом подготовки к зиме. Считалось, что в этот день земля «закрывается» на зиму, уходят в теплые края птицы, а змеи прячутся в норы. Люди торопились собрать последний урожай, запастись дровами и утеплить дома.

Фото: [ istockphoto.com/Jay Yuno ]

Существовало множество примет и обычаев, связанных с Воздвижением. Например, нельзя было начинать никаких важных дел, так как считалось, что они не будут успешными. Запрещалось ругаться, сквернословить и думать о плохом. Крестьяне старались не ходить в лес, чтобы не встретить змей или других диких животных.

Особое внимание уделялось крестам, которые ставили на домах, в полях и на дорогах. Считалось, что они защищают от зла и болезней. В церквях совершались торжественные богослужения, во время которых выносился крест для поклонения. В этот день было принято освящать в церкви яблоки и виноград, а также печь пироги в форме креста. Верили, что такая еда принесет здоровье и благополучие.

