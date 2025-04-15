Стало известно, почему обвиняемых в рабовладении кузбассовцев не арестовали

Во вторник, 15 апреля, суд назначит меру пресечения трем жителям Новокузнецка, которых подозревают в рабовладении, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Редакция выяснила, почему их не арестовали сразу.

СМИ сообщали, что в настоящее время обвиняемые находятся под домашним арестом. Сибдепо обратился за комментарием в Объединенный пресс-центр судов Кузбасса. В ведомстве информацию опровергли. Жителям Новокузнецка суд назначил ограничение некоторых действий, но они находились на свободе. В пресс-центре пояснили, что инкриминируемое гражданам преступление относится к категории средней тяжести. Оснований для домашнего ареста в таком случае нет.

«Данных о принадлежности обвиняемых к экстремистской деятельности в материалах, переданных в суд, нет», — подчеркнули в Объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Кузбассовцев подозревают в незаконном многолетнем удержании и эксплуатации как минимум девяти человек в качестве подневольных работников. Следком Кузбасса считает, что задержанных необходимо заключить под стражу. Сотрудники направили повторное прошение. В настоящее время в правоохранительных органах подтвердили факт похищения трех человек, в числе которых была женщина. Один из обвиняемых регулярно применял против нее физическую силу. Поводом для требования избрать меру пресечения в виде ареста стали новые детали, выявленные в ходе расследования.

«В зависимости от роли каждого они также обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. „г“ ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), 3 эпизодов преступлений, предусмотренных п. п. „а, в, г, ж, з“ ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека). Уголовные дела соединены с ранее возбужденным уголовным делом», — указано в телеграм-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что в Якутии начали расследование по делу о возможном рабстве двух мужчин.