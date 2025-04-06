В Якутии начали расследование по делу о возможном рабстве двух мужчин

В Якутии следователи начали разбирательство в связи с сообщениями о возможном рабстве двух мужчин в селе Кюндядя, которых, по имеющимся данным, насильно удерживают на ферме.

Как сообщило РИА Новости, ссылаясь на Следственное управление СК РФ по данному региону, отмечая, что сведения о случившемся были распространены через социальные сети.

По предварительной информации, в селе Кюндядя Нюрбинского района Якутии были обнаружены двое мужчин, незаконно лишенных свободы местным жителем.

Сообщается, что один из удерживаемых совершил побег и рассказал о происходящем местной жительнице. По словам сбежавшего, их содержат в цепях, подвергают физическому насилию и принуждают к труду на ферме.

Ранее в Ростовской области накрыли ферму, где людей держат в рабстве, бьют и заставляют поклоняться Радже.