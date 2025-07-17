Стало известно, почему парковка в Кузбассе была залита кровью

Кемеровчане обратили внимание на лужи крови на парковке в одном из многоэтажных домов. Горожане уверены, что произошло ножевое ранение, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Сотрудники правоохранительных органов Кузбасса в телеграм-канале опровергли предположение.

По информации ведомства, кровь принадлежит местному жителю. Он распивал спиртные напитки со своими знакомыми. Между мужчинами произошел конфликт. Кемеровчанин решил вернуться домой. По дороге ему стало плохо: он упал и разбил голову. Установлено, что мужчина принимал препараты, которые разжижают кровь. На фоне употребления алкоголя лекарства спровоцировали сильное кровотечение. 53-летнего мужчину доставили в больницу. Специалисты отметили, что кровотечение не угрожало жизни пациента.

По данным ведомства, правоохранители продолжают разбираться в ситуации. Решение будет принято по итогу проверки. Предположительно, мужчине придется заплатить штраф в размере до 1,5 тыс. руб. Допускается также административный арест на срок до 15 суток. Причина — появление в общественном месте в состоянии опьянения.

«В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — указано в сообщении.

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