Стала известна причина нападения на бойца ММА в Махачкале

В Министерстве внутренних дел Дагестана сообщили РИА Новости, что причиной нападения на бойца ММА Тимура Хизриева в Махачкале стали долги.

Представитель ведомства уточнила, что инцидент произошел из-за финансовых разногласий и не имеет отношения к спортивной деятельности Хизриева.

По информации, стрельба из травматического оружия произошла поздно вечером 15 июля в Махачкале, на территории жилого комплекса. Двое злоумышленников в масках атаковали Хизриева сразу после того, как он покинул свой автомобиль Mercedes-Benz G-класса.

Боец был доставлен в больницу с многочисленными ранениями, одно из которых серьезно затронуло руку. После оперативного вмешательства состояние Хизриева стабилизировалось, его жизни ничто не угрожает.

Прокуратура Дагестана информировала о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено после нападения на бойца ММА Хизриева в Махачкале.