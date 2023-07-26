Стало известно, сколько россиянам надо потратить денег на отдых в Турции в августе

Для анализа отобрали только гостиницы, в которых «все включено», а рейтинг заведения – «5 звезд». Организация поделилась данными на официальном сайте. В некоторых отелях уже невозможно забронировать места. Но там, где такая возможность еще есть, цена путевки варьируется от 98 тысяч до 113 тысяч рублей (семь ночей) при условии вылета 27 июля. Чем дальше бронь, тем выше цены. Например, если вылетать 29 августа и отдыхать семь ночей, то минимальная стоимость путевки составляет уже 126 тысяч, а максимальная - 154 тысячи.

Эксперты АТОР заметили такие особенности отдыха в Турции в августе: появилось много предложений «горящих туров», цены на турпакеты начали снижаться, к концу августа в некоторых отелях цена на отдых снижена на 10-12% по сравнению с предложениями этих же отелей в начале или середине месяца. Конец августа никогда не пользовался популярностью в первую очередь у семей, где есть школьники. Люди стараются вернуться домой и начать подготовку к новому учебному году.

Что касается курортов Краснодарского края, то эксперты АТОР убеждены, что самым востребованным в настоящее время считается Анапа. Главная причина - город не пострадал из-за штормов и ливней.