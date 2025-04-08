Стало известно, сколько в регионах России платят за вывоз мусора

ООО «Природа» не намерена продлевать контакт по вывозу мусора из-за низкой стоимости услуг, сообщил 56orb.ru. Компания оказывает услуги в Оренбургской области. Редакция решила выяснить стоимость цен в других регионах России.

По данным издания, в настоящее время каждый житель региона платит за услугу 81 руб. Регоператор призывает поднять тарифы до 200 руб. Редакция решила проанализировать цены в соседних регионах РФ.

По информации издания, в Самаре услуга оценена в 101 руб. (для одного человека). Жители Башкортостана в среднем платят за вывоз мусора примерно 100 руб. В Челябинске и близлежащих районах — 105 руб. В Казани стоимость услуги варьируется от 117 до 122 руб. Жители Нижнего Новгорода переводят 169 руб., а Пермского края — 138 руб.

По данным издания, жители некоторых городов жалуются на работу регоператора. Проблемы у жителей разных регионов одинаковые: переполненные баки, несвоевременный вывоз мусора, некачественная уборка площадок. Анализ издания показал, что в Оренбургской области самые маленькие тарифы по вывозу ТКО среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО).

Ранее сообщалось, что более 100 случаев сброса мусора из машин выявили с помощью видеокамер в Подмосковье за месяц.