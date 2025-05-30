Стало известно, в чем СК обвиняет писателя Акунина

Уголовное дело в отношении гражданина РФ и Великобритании Григория Чхартишвили*, который публикует произведения под псевдонимом Борис Акунин*, передано для рассмотрения в суд, сообщил телеграм-канал СК РФ.

В ведомстве проинформировали, что писатель призывал граждан к изменению конституционного строя РФ насильственными способами. Кроме того, он оправдывал террористическую деятельность, которую ведет Украина. В настоящее время писатель скрывается за границей.

По информации ведомства, на протяжении 2024 года суд два раза признавал писателя виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Чхартишвили* проигнорировал решение суда и продолжил публиковать в Сети различные материалы, не указывая специальную маркировку. Таким образом, он обязан поступать в рамках ограничений, принятых для иностранных агентов. Гражданину заочно предъявлено обвинение.

«Он объявлен в международный розыск, ему избрана мера пресечения», — указано в сообщении СК.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заслушал доклад, в ходе которого также сообщили о деле Акунина*, во время оперативного совещания в Луганске.

Ранее писатель Прилепин предположил, сколько может продлиться спецоперация.

* Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом.