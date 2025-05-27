Российский политический и общественный деятель, писатель Захар Прилепин предсказал, сколько может продлиться специальная военная операция (СВО) на Украине. В эфире радио «Комсомольская правда» публицист отметил , что конфликт может затянуться на 12 лет.

По его словам, для обеспечения безопасности российских территорий необходимо взять под контроль Харьковскую и Сумскую области, а для минимизации влияния Киева — Николаев и Одессу. После достижения этих целей, считает Прилепин, Москве уже будет все равно, останется ли Украина демилитаризированной.

«Сейчас на переговорах все будет ровно так же, как было предыдущие три года. Надо к этому относиться стоически. И вы знаете, у меня часто спрашивают, сколько еще это продлится. Я думаю, что стоит рассчитывать, что все вместе это займет 12 лет», — сказал Прилепин.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент РФ Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирных граждан ДНР и ЛНР, территории которых вместе с Херсонской и Запорожской областями стали частью России в результате референдумов.

Путин в 2024 года заявил, что США должны перестать поставлять Украине оружие, и тогда конфликт завершится через два-три месяца.

Ранее специальный посланник президента США Кит Келлог заявил, что Украине передала Вашингтону свои детали мирного соглашения по миру.