Стало известно, восстановят ли нудистский пляж на острове Кемеровский

На острове Кемеровский много лет назад был оборудован нудистский пляж. К зоне отдыха можно было пройти через понтонный мост, который теперь разрушен. Местные жители интересуются о планах администрации относительно благоустройства территории острова, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, некоторые горожане считают, что нужно снова открыть на острове пляжную зону. Другие же напомнили, что можно возродить традицию нудистского пляжа. С подобной инициативой обращался общественник Андрей Герман. В мэрии отметили, что остров — зона, которая больше не принадлежит городу, поэтому необходимости в строительстве моста и благоустройстве пляжа нет.

По информации издания, третье лето подряд в Кемерово не открывают ни одного официального пляжа в черте города. Обычно они располагались на берегах популярного Красного озера и реки Томи. Причина — вода не соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Альтернативный способ отдохнуть — воспользоваться услугами платных открытых бассейнов, которые работают на территории города. На набережной расставлены бесплатные шезлонги.

«Официальным местом отдыха у воды эта городская территория не считается, хотя по факту и является: целый день новая набережная буквально залита солнечным светом, а с берега открываются красивые виды на Томь», — сообщил Сибдепо.

Где в Московской области отдохнуть у воды всей семьей — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».