Где искупаться в Подмосковье: топ-7 лучших пляжей

Пляжный сезон в Московской области уже начался. Где отдохнуть у воды всей семьей — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Пляж «Лыткарино»

Известный как Волкушинский карьер пляж Лыткарино популярен среди местных жителей. На месте добычи песка для стекольного завода со временем образовалось озеро с подземными источниками. Просторная территория предлагает стандартные пляжные удобства, тир, пейнтбольный клуб, настольные игры, кафе и прокат водного снаряжения.

Пляж песчаный и отлично подходит для детей. На территории имеются водные развлечения, площадки для волейбола и зоны для детей. Вход бесплатный.

Фото: [ медиасток.рф ]

Озеро Сенеж

Пляжная зона с белым кварцевым песком простирается более чем на 100 метров. Вода в неглубоком озере быстро прогревается, делая купание комфортным в начале сезона. Солнечногорское озеро Сенеж называют жемчужиной Подмосковья. За дополнительную плату можно искупаться в бассейнах неподалеку. На побережье множество кафе и торговых точек с мороженым, сладостями и фаст-фудом.

Пляж также подходит для детей. В качестве досуга посетителям предлагаются лодки, катамараны, детские площадки. Вход бесплатный.

Пляж на реке Осетр

Несмотря на городской статус, природа на берегах реки позволяет отдохнуть от суеты. Вода может быть прохладной, но безопасна для купания благодаря медленному течению. Относительно новый Зарайский пляж хорошо обустроен, есть лодочная станция, деревянные помосты и удобный спуск в воду. В летнем кафе можно перекусить.

Для детей выделена неглубокая зона с буйками. Имеется вся необходимая инфраструктура (раздевалки, туалеты, навесы). Также можно арендовать лодку, катамаран, сап или поиграть в волейбол. Вход бесплатный.

Фото: [ медиасток.рф ]

Пляж лесопарка «Авангард»

Небольшой пляж расположен в Электростали у пруда в форме сердца. После реконструкции парка здесь есть вся необходимая пляжная инфраструктура, площадки для активного отдыха, тренажеры, зоны для шашлыков.

Разделение на зоны для взрослых и детей делает пляж подходящим для семейного отдыха. Из недостатков — из-за большого количества людей вода может стать мутной. На территории имеются детские зоны, настольный теннис, прокат лодок. Вход бесплатный.

Озеро Исаакиевское

Широкий песчаный пляж простирается вдоль восточного берега озера с видом на лес в Орехово-Зуево. Безопасная зона для купания огорожена, есть мангалы, беседки и спортивная площадка. В летнее время работает выездное кафе.

Пляж подходит для отдыха с детьми. На территории есть площадка для волейбола и вейкборд. Вход бесплатный.

Фото: [ медиасток.рф ]

Пляж «Байкал»

Пляж, названный в честь озера, расположен в поселке Большие Дворы на месте бывшего карьера. Белый кварцевый песок делает берег удобным для отдыха. Оборудованы зоны купания для взрослых и детей, развита инфраструктура.

Можно арендовать сап, лодку, катамаран и поиграть в волейбол. Вход бесплатный.

Пляж «Рублево»

Пляж в километре от Москвы (поселок Рублево) вмещает до 10 тыс. человек. Есть все необходимое для пляжного отдыха, множество развлечений для детей (горки, аквагрим), беседки, летние кафе и спортивные площадки.

Фото: [ медиасток.рф ]

Стоимость входа — 400 рублей для взрослых, 100 рублей — для пенсионеров и детей от 7 до 14 лет. Дети до семи лет могут посетить пляж бесплатно. Для льготников и многодетных семей вход также бесплатный.

Пляж «Малибу»

Посещение пляжа «Малибу» на Пироговском водохранилище в Мытищах — удовольствие не из дешевых. Однако в эту стоимость входят: обширный песчаный пляж, бассейны, развлечения, VIP-зона с барами и пальмами создают атмосферу тропического курорта.

Можно заняться вейкбордингом, арендовать катамаран или сап, заказать прогулку на теплоходе. Стоимость входа в будние дни — 600 рублей, в выходные — 1 тыс. рублей. Дети до семи лет могут отдыхать бесплатно.

Ранее врачи рассказали, как не заразиться церкариозом при купании в теплых водоемах.