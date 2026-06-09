Старая привычка с последствиями: пенсионерка из Ногинска едва не получила штраф за выбивание ковра на улице

Пожилая жительница Ногинска решила навести порядок в доме и едва не поплатилась за это деньгами. Женщина выбивала ковер во дворе — старая привычка, знакомая многим еще с советских времен. Но этот обычный ритуал привлек внимание участкового. В итоге вместо чистого шерстяного покрытия пенсионерка получила от полицейского серьезное предупреждение, сообщил REGIONS.

«Раньше во дворах специальные железные перекладины стояли, и никому в голову не приходило возмущаться. А тут замахнулась — смотрю, идет участковый. Попросил не нарушать закон», — поделилась жительница Ногинска.

По информации издания, некоторые жители Московской области искренне полагают: раз в Кодексе об административных правонарушениях отсутствует отдельная статья с названием «Выбивание ковров», значит, наказывать их за это не имеют права. Но это не более чем заблуждение, пояснил REGIONS адвокат Иван Баранов. По его словам, такая бытовая привычка легко попадает под действие других статей закона.

«Ситуация типична: люди живут старыми привычками, не зная, что правила благоустройства давно изменились. Двор многоквартирного дома — это общественное пространство. Выбивая там ковер, житель загрязняет территорию пылью, клещами и мелким мусором. Это классифицируется как нарушение правил благоустройства (статья 6.1 Закона Московской области № 37/2016-ОЗ). Наказание за него — предупреждение или штраф от 1 до 5 тыс. руб», — отметил юрист.

Адвокат также напомнил: местные власти устанавливают жесткие нормы, касающиеся содержания общественных территорий, а двор многоэтажного жилого дома как раз относится к таким зонам.

Кроме того, по словам юриста, громкие хлопки, неизбежные при выбивании ковра, могут стать нарушением федерального закона о тишине (№ 52-ФЗ). Если заниматься этим в неположенное время — скажем, в обеденный перерыв или поздним вечером, — соседи вправе вызвать полицию. За нарушение покоя граждан в таком случае придется заплатить от 500 до 1 тыс. руб.

Чтобы не портить отношения с соседями и не привлекать внимание полиции, юрист советует отказаться от устаревших уличных способов чистки. Вместо этого лучше обратиться в химчистку или воспользоваться услугами клининговых компаний.

В качестве альтернативы выбиванию ковров эксперты также предлагают так называемый «немецкий метод». Речь идет о влажной уборке с применением специального шампуня. После этого ковер сушат в проветриваемом помещении, не вынося его на улицу.

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