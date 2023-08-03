Старообрядцы в Тюменской области: у детей нет свидетельств о рождении и медкарт

В лесу Тюменской области нашли семью старообрядцев. У супружеской пары двое детей возрастом примерно один и три года, данные о которых не были внесены в реестр ЗАГСа. Также отсутствуют медицинские карты, сообщает nashgorod.ru .

Состояние детей удовлетворительное. Сотрудники УМВД не выявили причин, чтобы возбуждать уголовное дело. Глава семейства объяснил, что информация о детях не была внесена в реестр ЗАГСа, потому что семья относит себя к старообрядцам. Они с женой считают, что должны отказаться от цивилизованных благ. Медицинские карты не были заведены по причине того, что дети не болеют. Информации о родах также нет ни в одних документах. Органы соцзащиты обратились в суд с просьбой установить факт материнства. Местному отделу ЗАГСа поручили внести данные о малышах, несмотря на возражения отца детей.

Люди жили в построенном лесу и не поддерживали ни с кем связь. Их обнаружили в феврале 2023 года, но судебное разбирательство закончилось только недавно. Издание «Комсомольска правда» отмечает, что медики выезжали к семье, чтобы проверить состояние детей. Мать с малышами, увидев машины, сразу зашли в дом и больше не выходили. Глава семьи сказал, что не впустит медиков и дом и отказывается от любого медицинского осмотра.